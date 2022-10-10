Усику давали мільйони, а він втік: несподівана заява про українського боксера

Тайсон Ф’юрі був готовий провести бій з Усиком у грудні

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі нещодавно зізнався, що йому потрібен психолог. А тепер розповів про своїх потенційних суперників.

"Деонтею Уайлдеру я добре надавав минулого разу. І йому знадобилося багато часу, щоб відновитися. Тому не нав’язуйте мені четвертий поєдинок з Уайлдером", — заявив боксер в інтерв’ю SecondsOut.

"Є ще Усик, який не хоче битися. Ми запропонували йому мільйони за бій у грудні, а він втік. С*чці не потрібен цей поєдинок. Потім є бодібілдер Джошуа. Він втік від найбільшого гонорару, який тільки міг заробити. Він вигадав мільйон відмазок – якісь комерційні права.

Якщо Уайлдер поб’є Хеленіуса, йому зроблять фінальний елімінатор із Енді Руїсом. У нас з Уайлдером були три добрі поєдинки. Якщо він знову стане обов’язковим претендентом, і я не отримаю бій із цим дрібним середньоваговиком, доведеться знову побитися з Деонтеєм?», – цитує боксера Спорт24.

До речі, сам Ф’юрі вже розпочав психологічну підготовку до майбутнього поєдинку з Усиком. Британський чемпіон привів у ринг свого маленького сина і весь час називав його Усиком. Ф’юрі показував, що битися з українцем, все одно, що з дитиною.