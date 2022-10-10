"Тварі! Ніколи вам не пробачу": реакція дружини Усика на обстріл Києва
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По столиці було завдано ракетного удару, є жертви
Вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи були зафіксовані і у Києві. Є жертви.
На те, що відбувається в столиці, вже відреагувала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика.
Катерина зробила пост у сторіс Instagram.
"Тварі! Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — підписала знімок Катерина Усик.
Дивіться відео з епіцентру вибуху у Києві:
Раніше дружина Усика побажала смерті володимиру путіну в його день народження.
А ще посміялася з росіян після вибуху на кримському мосту. Вона їм нагадала, що Крим — це Україна.
Ми також повідомляли, що дружина Усика обматюкала земляків із Криму, які ставлять свічки за здоров’я путіна.