"Тварі! Ніколи вам не пробачу": реакція дружини Усика на обстріл Києва

По столиці було завдано ракетного удару, є жертви

Вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи були зафіксовані і у Києві. Є жертви.

На те, що відбувається в столиці, вже відреагувала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Катерина зробила пост у сторіс Instagram.

"Тварі! Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — підписала знімок Катерина Усик.

Дивіться відео з епіцентру вибуху у Києві:

Раніше дружина Усика побажала смерті володимиру путіну в його день народження.

А ще посміялася з росіян після вибуху на кримському мосту. Вона їм нагадала, що Крим — це Україна.

Ми також повідомляли, що дружина Усика обматюкала земляків із Криму, які ставлять свічки за здоров’я путіна.