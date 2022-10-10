У центрі Києва пролунали вибухи: перші фото та відео з місця подій

Внаслідок удару є жертви

Ранок понеділка, 10 жовтня, розпочався для українців із масштабної повітряної тривоги та низки ракетних ударів, зокрема, по Києву. У Шевченківському районі столиці було одразу кілька вибухів, після чого почалася пожежа.

"Телеграф" зібрав разом фото та відео з місця подій.

Зазначається, що одразу кілька ракет пролетіли на Київ, після чого, як повідомив мер Віталій Кличко, у Шевченківському районі пролунала низка вибухів.

Одразу після інциденту на місце вирушили екстрені служби.

Як повідомила "Суспільному" представник ДСНС Водолага, внаслідок кількох влучень у Києві у різних місцях є травмовані та загиблі. Інформація уточнюється.

Приліт ракети стався прямо під час прямого ефіру ВВС:

Стовп диму після удару видно здалеку:

У місті горять автомобілі прямо на вулиці:

У районі прильоту багато будинків зазнали пошкоджень:

Наслідки удару по Києву 10.10.2022

Серед іншого прилетіло і на дитячий майданчик:

Ще одна ракета впала поряд із парком Шевченка, — це був результат роботи засобів протиповітряної оборони, повідомляють наші джерела у КМДА.

Як відомо, під час масштабної повітряної тривоги ракетний удар завдали по Дніпру та Києву, також були повідомлення про роботу ППО у Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях.

Як повідомляв "Телеграф", ще до цього вночі 10 жовтня ворог завдав ракетного удару по житлових будинках Запоріжжя, — без загиблих не обійшлося.