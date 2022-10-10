Я шокований цими виродками: білоруський тренер відреагував на обстріли України

Леонід Кучук працює у Львові

Українські міста зазнали масованого обстрілу з боку Росії. Через часті повітряні тривоги, матч 6 туру чемпіонату України "Динамо" — "Рух" довелося переривати.

А після гри білоруський тренер "Руху" Леонід Кучук прокоментував обстріл України.

"Вже три поєдинки "Руха" переривала повітряна тривога, під час таких моментів дуже переживаєш за своїх близьких, за те, що відбувається, наприклад, у Запоріжжі. Тому всі мої футбольні враження випалює війна. Я в шоці, бл***, від цих виродків, даруйте. Дай Боже, щоб ми мирно жили", – цитує Кучука офіційний сайт команди.

Раніше ми писали, що помічника головного тренера "Руху" Василя Хомутовського заарештували у Мінську.

Нагадаємо, що ранок 10 жовтня розпочався з обстрілів багатьох українських міст. Зокрема є постраждалі в Києві.