Тренеру "Львова" ухвалили вирок у Мінську. Його визнали екстремістом

Хомутовському дали 13 діб за репости у Телеграмі

Білоруського наставника "Львова" Василя Хомутовського кілька днів тому було затримано в Мінську, куди він приїхав на операцію.

Силовики стверджували, що знаменитий воротар збірної Білорусі взяв участь у мітингах проти Лукашенка два роки тому.

Як повідомляє "Трибуна Білорусь", Хомутовський отримав 13 діб за пересилання матеріалів із Телеграм-каналу, визнаного в Білорусі екстремістським.

Хомутовському — 44 роки. За свою кар’єру він пограв у таких білоруських грандах, як БАТЕ та мінське "Динамо". Виступав в Україні за харківський "Металіст" та сімферопольську "Таврію". У Німеччині грав за "Аугсбург", "Вальдхоф" та "Карл Цейсс", став чемпіоном Румунії зі "Стяуа". За національну збірну Білорусі провів 26 матчів.

Наразі працює тренером воротарів футбольного клубу "Львів".

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