Тренеру "Львова" вынесли приговор в Минске. Его признали экстремистом
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Хомутовскому дали 13 суток за репосты в Телеграме
Белорусский наставник "Львова" Василий Хомутовский пару дней назад был задержан в Минске, куда приехал на операцию.
Силовики утверждали, что знаменитый вратарь сборной Беларуси участвовал в митингах против Лукашенко два года назад.
Как сообщает "Трибуна Беларусь", Хомутовский получил 13 суток за пересылку материалов из Телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским.
Хомутовскому — 44 года. За свою карьеру он поиграл в таких белорусских грандах, как БАТЭ и минское "Динамо". Выступал в Украине за харьковский "Металлист" и симферопольскую "Таврию". В Германии играл за "Аугсбург", "Вальдхоф" и "Карл Цейсс", ставал чемпионом Румынии со "Стяуа". За национальную сборную Беларуси провел 26 матчей.
Сейчас работает тренером вратарей футбольного клуба "Львов".
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