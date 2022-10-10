Я в шоке от этих уродов: белорусский тренер отреагировал на обстрелы Украины

Леонид Кучук работает во Львове

Украинские города подверглись массированным обстрелам со стороны россии. Из-за частых воздушных тревог, матч 6 тура чемпионата Украины "Динамо" — "Рух" пришлось прерывать.

А после игры белорусский тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал обстрелы Украины.

"Уже три поединка "Руха" прерывала воздушная тревога, во время таких моментов очень переживаешь за своих близких, за то, что происходит, например, в Запорожье. Потому все мои футбольные впечатления выжигает война. Я в шоке, бл***, от этих уродов, извините. Дай Бог, чтобы мы мирно жили", – цитирует Кучука официальный сайт команды.

Ранее мы писали, что помощника главного тренера "Руха" Василия Хомутовского арестовали в Минске.

Напомним, что утро 10 октября началось с обстрелов многих украинских городов. В частности, есть пострадавшие в Киеве.