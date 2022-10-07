Пускай на базаре картошкой торгует! Футболиста "Динамо" выругали за роковую ошибку (видео)

Денис Попов стал виновником поражения киевлян в матче с "Ренном"

Киевское "Динамо" потерпело третье поражение в Лиге Европы. В гостях от "Ренна" — 1:2. Игру столичного клуба прокомментировал известный футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции по ходу поединка. Тяжело сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой.

Отсутствие организации игры в обороне, игроки создают вид отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу. Что-то происходит внутри.

Игроков ругать не хочется, но Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар", — цитирует Заховайло sport.ua.

Напомним, что ужасная ошибка Дениса Попова на последних минута привела к голу в ворота "Динамо".

За эту еврокубковую неделю наши команды заработали всего одно очко: в таблице коэффициентов УЕФА Украина на 15-м месте.