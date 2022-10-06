"Динамо" потерпело третье поражение подряд в Лиге Европы

В гостях киевляне уступили французскому "Ренну"

Ноль! Такое количество очков набрало "Динамо" после трех матчей группового этапа Лиги Европы. Очередное поражение подопечные Мирчи Луческу потерпели от "Ренна".

Хотя шансы на ничью были невероятно высоки. Но на 89-й минуте защита динамовцев допустила детскую ошибку. Возле своей штрафной Попов потерял мяч и Дуэ без труда реализовал выход один на один.

"Ренн" – "Динамо" – 2:1

Голы: Терье (23), Дуэ (89) – Цыганков (33)

"Ренн": Манданда, Мелинг, Теате, Родон, Ассиньон, Терье (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 85), Гуири (Дуэ, 64), Майер (Калимуэндо-Мюинга, 64).

"Динамо": Бойко, Дубинчак, Попов (Вивчаренко, 90+2), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльський, Кабаев (Ванат, 79), Беседин, Цыганков (Караваев, 86).

В другом матче нашей группы "Фенербахче" обыграл АЕК — 2:0.

После трех матчей шансы "Динамо" выйти в плей-офф Лиги Европы ничтожно малы. Но можно побороться за третье место и путевку в Лигу конференций.