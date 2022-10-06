"Динамо" зазнало третьої поразки поспіль у Лізі Європи

У гостях кияни поступилися французькому "Ренну"

Нуль! Таку кількість очок набрало "Динамо" після трьох матчів групового етапу Ліги Європи. Чергову поразку підопічні Мірчі Луческу зазнали від "Ренна".

Хоча шанси на нічию були неймовірно високі. Але на 89-й хвилині захист динамівців припустився дитячої помилки. Біля свого штрафного Попов втратив м’яч і Дуе легко реалізував вихід віч-на-віч.

"Ренн" – "Динамо" – 2:1

Голи: Тер'є (23), Дуе (89) – Циганков (33)

"Ренн": Манданда, Мелінг, Теате, Родон, Асіньйон, Тер’є (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 85), Гуїрі (Дуе, 64), Майєр (Калімуендо-Мюїнга, 64).

"Динамо": Бойко, Дубінчак, Попов (Вівчаренко, 90+2), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бесєдін, Циганков (Караваєв, 86).

В іншому матчі нашої групи "Фенербахче" обіграв АЕК — 2:0.

Після трьох матчів шанси "Динамо" вийти у плей-офф Ліги Європи дуже малі. Але можна поборотися за третє місце та путівку до Ліги конференцій.