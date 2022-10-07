Таблица коэффициентов УЕФА: Украина буксует
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Наша страна занимает 15-е место
На групповой стадии еврокубков экватор. Команды сыграли ровно половину матчей. В последнем туре украинские клубы набрали всего одно очко.
В Лиге чемпионов "Шахтер" уступил "Реалу".
В Лиге Европы "Динамо" проиграло "Ренну".
В Лиге конференций "Днепр" и "Вадуц" сыграли вничью.
Столь слабое выступление сказывается на таблице коэффициентов. Украина пока удерживает 15-е место, но набравшие ход Турция и Дания могут нас скоро подвинуть. Почему это важно? Дело в том, что с 16-го места страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Например — 15-е место: ЛЧ -2, ЛЕ -1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.
Таблица коэффициентов УЕФА
Напомним, что в обновленном рейтинге ФИФА для национальных сборных Украина занимает 27-е место.