Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна буксує

Наша країна займає 15 місце

На груповій стадії єврокубків екватор. Команди зіграли рівно половину матчів. В останньому турі українські клуби набрали лише одне очко.

У Лізі чемпіонів "Шахтар" поступився "Реалу".

У Лізі Європи "Динамо" програло "Ренну".

У Лізі конференцій "Дніпро" та "Вадуц" зіграли внічию.

Такий слабкий виступ позначається на таблиці коефіцієнтів. Україна поки що утримує 15-те місце, але Туреччина і Данія, які набрали хід, можуть нас скоро посунути. Чому це важливо? Справа в тому, що з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Наприклад — 15-е місце: ЛЧ — 2, ЛЄ — 1, ЛК — 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу ФІФА для національних збірних Україна посідає 27 місце.