Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна буксує
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Наша країна займає 15 місце
На груповій стадії єврокубків екватор. Команди зіграли рівно половину матчів. В останньому турі українські клуби набрали лише одне очко.
У Лізі чемпіонів "Шахтар" поступився "Реалу".
У Лізі Європи "Динамо" програло "Ренну".
У Лізі конференцій "Дніпро" та "Вадуц" зіграли внічию.
Такий слабкий виступ позначається на таблиці коефіцієнтів. Україна поки що утримує 15-те місце, але Туреччина і Данія, які набрали хід, можуть нас скоро посунути. Чому це важливо? Справа в тому, що з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.
Наприклад — 15-е місце: ЛЧ — 2, ЛЄ — 1, ЛК — 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу ФІФА для національних збірних Україна посідає 27 місце.