"Дніпро-1" не зміг обіграти "карлика" у Лізі конференцій (відео)

Український клуб розписав нічию з командою "Вадуц"

Сьогодні у третьому турі Ліги конференцій "Дніпро-1" приймав "Вадуц" із Ліхтенштейну. Букмекери були впевнені у перемозі українського клубу. А три очки мало не взяв "Вадуц".

Такі країни, як Ліхтенштейн, ще називають "футбольними карликами". А як по-іншому? Площа 160 кв. км, населення близько 40 000. Це як шматок Дніпра (410 кв.км, 1 млн. жителів). У Ліхтенштейні навіть національного чемпіонату немає, а "Вадуц" грає у сусідній Швейцарії.

Тож гостей "Дніпро-1" мав шапками закидати. Принаймні так думали вболівальники. Та й поєдинок розпочався зі швидкого голу дніпровців. Вже на 5-й хвилині Довбик замкнув простріл.

Але до перерви "Вадуц" зумів відігратися. Фер закрутив м’яч у дальній кут.

Здавалося, це непорозуміння швидко приведе до тями гравців "Дніпра-1". Однак на початку другого тайму гості ще більше шокували підопічних Кучера. Після подачі з кутового Гассер вивів "Вадуц" уперед.

Уникнути поразки "Дніпру" на 78-й хвилині допоміг Пихальонок та рикошет.

"Дніпро-1" — "Вадуц" — 2:2

Голи: Довбик, 6, Пихальонок, 78 — Фер, 26, Гассер, 47.

Другий матч у нашій групі між АЗ та "Аполлоном" розпочнеться о 22:00.

Турнірна таблиця

Нагадаємо, на нашому сайті йде онлайн-трансляція матчу "Ренн" — "Динамо" у Лізі Європи.