"Ренн" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамівцям обов’язково потрібно брати три очки

У четвер, 6 жовтня, продовжиться єврокубковий тиждень для українських команд. У Лізі Європи свій третій матч зіграє київське "Динамо". У гостях проти "Ренна". Гра розпочнеться о 22:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку.

Розклади у групі

Після двох матчів "Ренн" набрав чотири очки. У гостях обіграв АЕК — 2:1, а потім удома була нічия з "Фенербахче" — 2:2.

У "Динамо" дві поразки: "Фенербахче" (1:2), АЕК (0:1).

Тому, якщо динамівці хочуть пробитися в єврокубкову весну — треба перемагати.

Попередні зустрічі

У Лізі Європи-2018/2019 команди також перетиналися на груповому етапі.

У Франції "Динамо" виграло — 2:1. А у Києві була перемога – 3:1.

Тоді обидві команди вийшли з групи та синхронно вилетіли у 1/8 фіналу, від команд, які розіграли трофей — "Челсі" та "Арсеналу".

Цікавий факт, "Динамо" виграло лише шість із 20 попередніх поєдинків із французькими клубами в єврокубках. У Франції воно здобуло дві перемоги за нічиєї та семи поразок.

Національний чемпіонат

У французькій Лізі 1 "Ренн" після дев’яти матчів набрав 15 очок і посідає шосте місце. В останньому турі була перемога над "Страсбургом" — 3:1.

"Динамо" в УПЛ зіграло чотири матчі та набрало 6 очок, команда зараз на 9 місці. В останньому турі кияни скромно обіграли "Минай" — 1:0.

Хто фаворит

На думку фахівців, у киян практично немає шансів на перемогу. На успіх "біло-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,30 (шанс – 16%). У той же час нічия та тріумф "Ренна" оцінюється коефіцієнтами 4,40 (23%) та 1,50 (67%) відповідно.

Де дивитись

У прямому ефірі в Україні матч "Ренн" — "Динамо" покаже сервіс Megogo.