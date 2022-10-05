"Ренн" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамовцам обязательно нужно брать три очка

В четверг, 6 октября, продолжится еврокубковая неделя для украинских команд. В Лиге Европы свой третий матч сыграет киевское "Динамо". В гостях против "Ренна". Игра начнется в 22:00. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

Расклады в группе

После двух матчей "Ренн" набрал четыре очка. В гостях обыграл АЕК — 2:1, а потом дома была ничья с "Фенербахче" — 2:2.

У "Динамо" два поражения: "Фенербахче" (1:2), АЕК (0:1).

Поэтому, если динамовцы хотят пробиться в еврокубковую весну — нужно побеждать.

Предыдущие встречи

В Лиге Европы-2018/2019 команды также пересекались на групповом этапе.

Во Франции "Динамо" выиграло — 2:1. А в Киеве была победа — 3:1.

Тогда обе команды вышли из группы и синхронно вылетели в 1/8 финала, от команд которые разыграли трофей — "Челси" и "Арсенала".

Интересный факт, "Динамо" выиграло лишь шесть из 20 предыдущих поединков с французскими клубами в еврокубках. Во Франции оно одержало две победы при ничьей и семи поражениях.

Национальный чемпионат

Во французской Лиге 1 "Ренн" после девяти матчей набрал 15 очков и занимает шестое место. В последнем туре была победа над "Страсбургом" — 3:1.

"Динамо" в УПЛ сыграло четыре матча и набрало 6 очков, команда сейчас на 9 месте. В последнем туре киевляне скромно обыграли "Минай" — 1:0.

Кто фаворит

По мнению специалистов у киевлян практически нет шансов на победу. На успех "бело-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 6,30 (шанс — 16%). В то же время ничья и триумф "Ренна" оценивается коэффициентами 4,40 (23%) и 1,50 (67%) соответственно.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч "Ренн" — "Динамо" покажет Megogo.