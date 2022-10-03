На фоне украинского флага: футболист Динамо сделал предложение своей девушке

Илья Забарный скоро покончит с холостяцкой жизнью

Осень — время свадеб. В киевском Динамо минус один холостях. Илья Забарный сделал предложение своей девушке.

Об этом событии Илья и Ангелина синхронно сделали запись в соцсетях.

"Моя невероятная невеста. Обожаю тебя", — написал Илья в Instagram.

"Неистовое счастье найти своего человека", — это уже запись Ангелины. Правда, девушка поставила и дату — 4.09.2022. Возможно, Илья сделал предложение месяц назад, а сейчас пара решила об этом всем рассказать.

Напомним, что на этой неделе Динамо играет с Ренном в Лиге Европы. Букмекеры считают фаворитом встречи французский клуб.

Кстати, недавно сыграл свадьбу известный украинский биатлонист Сергей Семенов. Он женился на швейцарке Аите Гаспарин.