Букмекеры дали удручающий прогноз для "Динамо" в Лиге Европы

Киевляне проведут 2 матча подряд с "Ренном"

Киевское "Динамо" после стартовых неудач в Лиге Европы в 3-м туре второго по силе еврокубка сыграет против французского "Ренна".

Аналитики считают именно французский клуб безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению специалистов у киевлян практически нет шансов на победу. На успех "Бело-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 6,30 (шанс — 16%). В то же время ничья и триумф "Ренна" оценивается коэффициентами 4,40 (23%) и 1,50 (67%) соответственно. Аналитики считают, что самым вероятным исходом встречи станет победа французского клуба со счетом 1:0 (коэффициент 7,00).

Турнирное положение команд

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Ренн" — Динамо (данные за 1 октября)

Пари-Матч: (победа "Ренна" 1,50 — ничья 4,40 — победа "Динамо" 6,30)

Матч "Ренн" — "Динамо" состоится в четверг, 6 октября, на стадионе "Роажон Парк" в Ренне, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Этот матч можно будет посмотреть в Украине.

Напомним, в 1-м туре Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 "Бело-синие" проиграли в Стамбуле "Фенербахче" (2:1). Во 2-м туре киевляне умудрились проиграть кипрскому АЕКу из Ларнаки (0:1).