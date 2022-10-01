"Ренн" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Игра пройдет во Франции

Киевское "Динамо" после двух поражений подряд в Лиге Европы проведет матч 3-го тура группового этапа еврокубка с французским "Ренном".

В прямом эфире в Украине матч "Ренн" — "Динамо" покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

"Бело-синие" рискуют провалить еврокубковую кампанию уже до начала 2-го круга. Киевлянам необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. "Ренн", в свою очередь, на ряду с "Фенербахче" является лидером квартета. Французы также заинтересованы в победе, чтобы побыстрее оформить путевку в плей-офф. К слову, только "Динамо" в группе B не набирало очков.

Турнирное положение команд в группе B

Матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Ренн" — "Динамо" состоится в четверг, 6 октября, в Ренне (Франция) на стадионе "Роажон Парк". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре ЛЕ киевляне проиграли в гостях "Фенербахче" (2:1). К слову, турецкие болельщики устроили провокации перед матчем. Во втором туре киевляне минимально уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки (0:1).

Ранее сообщалось, что "Динамо" уступило "Заре" (3:2) в чемпионате Украины.