Турецкие фанаты устроили провокацию с флагами рф и масками путина перед матчем "Динамо" (фото)

Фанаты турецкого клуба до сих пор помнят поражение от "Динамо"

Перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 "Фенербахче" — "Динамо" в сети распространяются снимки, на которых болельщики турецкого клуба позируют в масках с президентом рф владимиром путиным и российским флагом.

На это обратил внимание журналист Марк Темницкий в Twitter. Он осудил действия фанатов, отметив, что вторжение рф в Украину привело к гибели тысяч людей и переселению миллионов.

На одном снимке, турецкий фанат запечатлен на публике в маске, на которой изображен путин. На другом фото группа болельщиков "Фенербахче" в тех самых масках и вовсе держит в руках огромный флаг рф.

Добавим, во время матча болельщики "Фенербахче" развернули огромный баннер: "Мир в доме — мир на Земле".

Напомним, киевляне уже играли с "Фенербахче" в этом сезоне. Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Бело-синие" обыграли турецкий клуб по сумме двух матчей (0:0, 1:2). Вторая игра проходила в Стамбуле и после пропущенного гола от Виталия Буяльского фанаты "Канареек" начали петь "владимир путин". В турецком клубе отказались извиняться перед Украиной из-за поведения фанатов. В итоге "Фенербахче" получил наказание от УЕФА.