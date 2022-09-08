Турецькі фанати влаштували провокацію з прапорами рф та масками путіна перед матчем "Динамо" (фото)

Фанати турецького клубу досі пам’ятають поразку від "Динамо"

Перед матчем 1-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 "Фенербахче" — "Динамо" в мережі поширюються знімки, на яких уболівальники турецького клубу позують у масках із президентом рф володиром путіним та російським прапором.

На це звернув увагу журналіст Марк Темницький у Twitter. Він засудив поведінку фанатів, зазначивши, що вторгнення рф в Україну призвело до загибелі тисяч людей і переселення мільйонів.

На одному знімку турецький фанат знаходиться на публіці в масці, на якій зображений путін. На іншому фото група вболівальників "Фенербахче" у тих самих масках тримає в руках величезний прапор рф.

Додамо, під час матчу вболівальники "Фенербахче" розгорнули величезний банер: "Мир у домі — мир на Землі".

Нагадаємо, кияни вже грали з "Фенербахче" у цьому сезоні. У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Біло-сині" обіграли турецький клуб за сумою двох матчів (0:0, 1:2). Друга гра проходила у Стамбулі й після пропущеного голу від Віталія Буяльського фанати "Канарок" почали співати "володимир путін". У турецькому клубі відмовилися вибачатися перед Україною через поведінку фанатів. У результаті "Фенербахче" отримав покарання від УЄФА.