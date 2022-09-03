"Динамо" проиграло "Заре", показав худший старт в истории (видео)

Киевляне провалили старт в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" после поражение от "Днепра-1" (0:3) во втором туре Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 вновь уступило, на этот раз "Заре" (3:2).

Об этом сообщает пресс-служба "Бело-синих" в Facebook. Если учитывать еврокубки, то это 4-е поражение киевлян подряд.

Центральный матч 3-го тура чемпионата Украины состоялся в Киеве на стадионе имени Лобановского. "Динамовцы" больше атаковали, зато луганчане блестяще реализовывали свои моменты. В итоге в первом тайме "хозяева" забили дважды усилиями Назария Русина и Дмитрия Мишнева. Во втором тайме киевляне прибавили, но отыграть преимущество не сумели. За "Динамо" забивали Владислав Ванат и Виталий Буяльский, а за "Зарю" красивый гол оформил Владимир Бражко.

Добавим, что киевляне играли в большинстве после удаления Романа Вантуха (вторая желтая) на 69-й минуте.

Видео голов в матче "Заря" — "Динамо":

Таким образом, киевляне показали худший старт в чемпионате. После двух поражений подряд "Динамо" (0 очков) идет на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (9 очков) — первая.

Турнирное положение команд

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Мирче Луческу пора покинуть "Динамо". Это случилось после поражения от "Днепра-1". Добавим, что киевляне не сумели пройти отбор в Лигу чемпионов, уступив в решающем раунде "Бенфике" (3:0, 2:0). В Лиге Европы "динамовцы" вновь сыграют с "Фенербахче".