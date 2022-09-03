"Динамо" програло "Зорі", показавши найгірший старт в історії (відео)

Кияни провалили старт у чемпіонаті України

Київське "Динамо" після поразки від "Дніпра-1" (0:3) у другому турі Української прем’єр-ліги сезону 2022/23 знову поступилося, цього разу "Зорі" (3:2).

Про це повідомляє пресслужба "Біло-синіх" у Facebook. Якщо зважати на єврокубки, то це 4-та поразка киян поспіль.

Центральний матч 3-го туру чемпіонату України відбувся у Києві на стадіоні імені Лобановського. "Динамівці" більше атакували, натомість луганчани блискуче реалізовували свої моменти. У результаті в першому таймі "господарі" забили двічі зусиллями Назарія Русіна та Дмитра Мішньова. У другому таймі кияни додали, але відіграти перевагу не зуміли. За "Динамо" забивали Владислав Ванат та Віталій Буяльський, а за "Зорю" красивий гол оформив Володимир Бражко.

Додамо, що кияни грали у більшості після вилучення Романа Вантуха (друга жовта) на 69-й хвилині.

Відео голів у матчі "Зоря" — "Динамо":

Таким чином, кияни показали найгірший старт у чемпіонаті. Після двох поразок поспіль "Динамо" (0 очок) йде на передостанньому місці у турнірній таблиці УПЛ, "Зоря" (9 очок) — перша.

Турнірне становище команд

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Мірчі Луческу настав час покинути "Динамо". Це сталося після поразки від "Дніпра-1". Додамо, що кияни не зуміли пройти відбір до Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному раунді "Бенфіці" (3:0, 2:0). У Лізі Європи "динамівці" знову зіграють із "Фенербахче".