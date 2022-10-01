"Ренн" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Гра пройде у Франції

Київське "Динамо" після двох поразок поспіль у Лізі Європи проведе матч 3-го туру групового етапу єврокубка з французьким "Ренном".

У прямому ефірі в Україні матч "Ренн" — "Динамо" покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

"Біло-сині" ризикують провалити єврокубкову кампанію вже до початку 2-го кола. Киянам необхідно перемагати, щоби продовжити боротьбу за вихід у плей-офф ЛЄ. "Ренн", у свою чергу, як і "Фенербахче" є лідером квартету. Французи також зацікавлені у перемозі, щоб швидше оформити путівку до плей-офф. До речі, лише "Динамо" у групі B не набирало очок.

Турнірне становище команд у групі B

Матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи "Ренн" — "Динамо" відбудеться у четвер, 6 жовтня, у Ренні (Франція) на стадіоні "Роажон Парк". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі ЛЄ кияни програли в гостях "Фенербахче" (2:1). До речі, турецькі вболівальники влаштували провокації перед матчем. У другому турі кияни мінімально поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:1).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" поступилося "Зорі" (3:2) у чемпіонаті України.