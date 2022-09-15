"Динамо" зганьбилося в Лізі Європи, програвши команді з Кіпру (відео)

Кіпрський АЕК спеціалізується на українських командах

У четвер, 15 вересня, "Динамо" в рамках матчу 2-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2022/23 поступилося кіпрському АЕКу.

Зустріч, що проходила у Кракові (Польща) на однойменному стадіоні, завершилася мінімальною перемогою АЕКу з рахунком 0:1. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Єдиний гол на 8-й хвилині поєдинку записав на свій рахунок угорський нападник "гостей" Адам Д’юрчо. 31-річний форвард блискучим ударом зі штрафного перекинув "стінку" та влучив у верхній кут воріт Дениса Бойка. Кияни практично не створили моментів біля воріт АЕКу, але забили гол. Щоправда, взяття воріт було скасовано через офсайд. У результаті "Біло-сині" після двох турів розташувалися на останньому місці у квартеті B.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

Статистика матчу Динамо - АЕК Ларнака

Відеоогляд матчу "Динамо" — АЕК Ларнака (повне відео матчу доступне на megogo):

Відео гола:

Нагадаємо, у першому турі ЛЄ "Динамо" програло у Стамбулі (Туреччина) "Фенербахче" з рахунком 2:1.

Додамо, що "Дніпро-1" не зумів потрапити до Ліги Європи, поступившись у вирішальному кваліфікаційному раунді саме АЕКу Ларнака. Їхнє 2-матчеве протистояння завершилося з рахунком 5:1. Примітно, що 15 вересня дніпряни на виїзді переграли іншу кіпрську команду — "Аполлон". Підсумковий рахунок – 1:3.