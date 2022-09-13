"Динамо" — АЕК Ларнака: онлайн голів у матчі Ліги Європи (відео)

Київський клуб зіграє у Польщі

У четвер, 15 вересня, "Динамо" після невдалого старту в єврокубку проведе домашній матч Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти АЕКу Ларнака.

"Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, в рамках якого в цій статті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти зустрічі. Гра відбудеться у Кракові (Польща) на однойменному стадіоні, початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

І "Динамо", і "АЕК" програли свої стартові матчі у ЛЄ. Кияни на останніх хвилинах поступилися "Фенербахче" (2:1) у Стамбулі, а команда з Ларнаки (Кіпр) не зуміла дати відсіч більш іменитому "Ренну" (1:2) із Франції. Таким чином, команда, що програє у матчі "Динамо" — АЕК Ларнака, значно погіршить турнірне становище. Нагадаємо, з групи вийдуть 3 найкращі колективи, проте клуби, які посіли третю позицію, вилетять у стиковий раунд Ліги конференцій.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

АЕК Ларнака програв "Ренну"

Зазначимо, матч "Динамо" — АЕК Ларнака покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, кияни вважаються фаворитами у зустрічі. Додамо, що саме кіпрський клуб вибив "Дніпро-1" у раунді плей-офф відбору Ліги Європи. Тепер дніпряни виступають у Лізі конференцій.