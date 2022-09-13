"Динамо" - АЕК Ларнака: онлайн голов в матче Лиги Европы (видео)

Киевский клуб сыграет в Польше

В четверг, 15 сентября, "Динамо" после неудачного старта в еврокубке проведет домашний матч Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против АЕКа Ларнака.

"Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в рамках которого в этой статье оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты встречи. Игра состоится в Кракове (Польша) на одноименном стадионе, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

И "Динамо", и "АЕК" проиграли свои стартовые матчи в ЛЕ. Киевляне на последних минутах уступили "Фенербахче" (2:1) в Стамбуле, а команда из Ларнаки (Кипр) не сумела дать отпор более именитому "Ренну" (1:2) из Франции. Таким образом, проигравший в поединке "Динамо" — АЕК Ларнака значительно ухудшит турнирное положение. Напомним, из группы выйдут 3 лучших коллектива, однако клубы, занявшие третью позицию, вылетят в стыковой раунд Лиги конференций.

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

АЕК Ларнака програл "Ренну"

Отметим, матч "Динамо" — АЕК Ларнака покажут в Украине в прямом эфире. К слову, киевляне считаются фаворитами во встрече. Добавим, что именно кипрский клуб выбил "Днепр-1" в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. Теперь днепряне выступают в Лиге конференций.