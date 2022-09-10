"Динамо" отомстит АЕКу за "Днепр-1": прогноз букмекеров

Киевляне попытаются реабилитироваться за поражение в Стамбуле

Киевское "Динамо" после эмоционального матча с "Фенербахче" в Турции (2:1) попытается взять максимум очков в "домашней" игре против кипрского АЕКа Ларнака (15 сентября). Букмекеры считают, что "Бело-синие" имеют хорошие шансы на успех.

Об этом сообщает pm.ua. По мнению специалистов, киевляне являются безоговорочными фаворитами в поединке.

Аналитики предлагают сделать ставку на киевлян с коэффициентом 1,70, ничья оценивается коэффициентом 3,70, а победа гостей — 5,10. Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу "Динамо" (коэффициент 6,90).

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — АЕК Ларнака (данные за 10 сентября):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 1,70 — ничья 3,70 — победа АЕКа Ларнака 5,10)

К слову, именно АЕК Ларнака выбил "Днепр-1" из квалификации Лиги Европы (3:0, 2:1). Теперь у киевлян появился шанс отомстить за украинский клуб, который сейчас выступает в Лиге конференций.

Напомним, перед матчем с "Фенербахче" группа турецких фанатов сделали фото в масках, на которых был изображен президент рф владимир путин. Еще в квалификации Лиги чемпионов киевляне победили на выезде турков, а после первого гола фанаты "Канареек" начали петь хвалебные оды главе кремля. В стамбульском клубе отказались извиняться перед Украиной, однако УЕФА все же наказал "Фенербахче".