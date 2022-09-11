"Динамо" - АЕК: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Киевляне попытаются взять три очка

Киевское "Динамо" после эмоционального поражения в игре против "Фенербахче" (2:1) на старте группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 проведет матч 2-го тура с "АЕКом" из Ларнаки (Кипр).

В прямом эфире в Украине этот поединок покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Динамо" АЕК Ларнака из-за полномасштабного вторжения рф пройдет не в Украине, а на стадионе "Краков" в одноименном польском городе. Поединок состоится в четверг, 15 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени.

После поражения в Стамбуле киевляне просто обязаны брать три очка в "домашней" игре, ведь затем нашу команду ждут тяжелейшие игры против представителя Лиги 1 — французского "Ренна". Но не стоит забывать, что АЕК в этом сезоне дважды разобрался с "Днепром-1" в квалификации ЛЕ, а потому украинскому клубу придется непросто.

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Накануне букмекеры дали обнадеживающий прогноз для киевлян на игру с кипрским клубом.

Напомним, перед матчем с "Фенербахче" группа турецких фанатов устроили провокации, надев маски с изображением президента рф владимира путина. Некоторые также сфотографировались с российским флагом. Первая провокация фанатов произошла еще в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне победили на выезде турков (1:2), а после первого гола фанаты "Канареек" начали петь хвалебные песни главе кремля. В стамбульском клубе отказались извиняться перед Украиной, однако УЕФА все же наказал турецкую команду.