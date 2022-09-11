"Динамо" — АЕК: де і коли дивитись матч Ліги Європи

Кияни спробують взяти три очки

Київське "Динамо" після емоційної поразки у грі проти "Фенербахче" (2:1) на старті групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проведе матч 2-го туру з "АЕКом" із Ларнаки (Кіпр).

У прямому ефірі в Україні цей поєдинок покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Динамо" АЕК Ларнака через повномасштабне вторгнення рф пройде не в Україні, а на стадіоні "Краків" в однойменному польському місті. Поєдинок відбудеться у четвер, 15 вересня, початок — о 22:00 за київським часом.

Після поразки в Стамбулі кияни просто зобов’язані брати три очки у "домашній" грі, адже потім на нашу команду чекають важкі ігри проти представника Ліги 1 — французького "Ренна". Але не варто забувати, що АЕК цього сезону двічі розібрався з "Дніпром-1" у кваліфікації ЛЄ, а тому українському клубу доведеться непросто.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

Напередодні букмекери дали гарний прогноз для киян на гру з кіпрським клубом.

Нагадаємо, перед матчем з "Фенербахче" група турецьких фанатів влаштували провокації, одягнувши маски із зображенням президента рф володимира путіна. Деякі також сфотографувалися із російським прапором. Перша провокація фанів відбулася ще у кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни перемогли на виїзді турків (1:2), а після першого голу фанати "Канарок" почали співати хвалебні пісні про главу кремля. У стамбульському клубі відмовилися вибачатися перед Україною, проте УЄФА все ж таки покарав турецьку команду.