"Динамо" помститься АЕКу за "Дніпро-1": прогноз букмекерів

Кияни спробують реабілітуватися за поразку у Стамбулі

Київське "Динамо" після емоційного матчу з "Фенербахче" у Туреччині (2:1) спробує взяти максимум очок у "домашній" грі проти кіпрського АЕКу Ларнака (15 вересня). Букмекери вважають, що "Біло-сині" мають хороші шанси на успіх.

Про це повідомляє pm.ua. На думку фахівців, кияни є беззаперечними фаворитами у поєдинку.

Аналітики пропонують зробити ставку на киян із коефіцієнтом 1,70, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,70, а перемога гостей – 5,10. Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь "Динамо" (коефіцієнт 6,90).

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — АЕК Ларнака (дані за 10 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 1,70 — нічия 3,70 — перемога АЕКа Ларнака 5,10)

До речі, саме АЕК Ларнака вибив "Дніпро-1" із кваліфікації Ліги Європи (3:0, 2:1). Тепер у киян з'явився шанс помститися за український клуб, який нині виступає у Лізі конференцій.

Нагадаємо, перед матчем з "Фенербахче" група турецьких фанатів зробили фото в масках, на яких був зображений президент росії володимир путін. Ще у кваліфікації Ліги чемпіонів кияни перемогли на виїзді турків, а після першого голу фанати "Канарок" почали співати хвалебні оди главі кремля. У стамбульському клубі відмовилися вибачатися перед Україною, проте УЄФА все ж таки покарав "Фенербахче".