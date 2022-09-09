"Дніпро-1" стартував у Лізі конференцій з поразки: відеоогляд матчу з АЗ

Український клуб невдало розпочав єврокубкову кампанію

У четвер, 8 вересня, "Дніпро-1", який нещодавно знущався з "Динамо" у чемпіонаті України (0:3), провів матч першого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти нідерландського АЗ "Алкмаара".

Зустріч, що проходила у Кошице (Словаччина) на місцевій футбольній арені, завершилася мінімальною перемогою АЗ із рахунком 0:1. Ця поразка відкинула український клуб на останнє місце у турнірній таблиці групи Е, де також виступають кіпрський "Аполлон" та "Вадуц" із Ліхтенштейну.

Єдиний гол на початку другого тайму записав на свій рахунок півзахисник Дані де Віт.

Статистика матчу Дніпро-1 АЗ

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — АЗ "Алкмаар" (повне відео матчу доступне на megogo)

Турнірне становище команд у Групі Е Ліги конеференцій

У наступному турі "Дніпро-1" зіграє проти "Аполлона" (Лімасол). Цей поєдинок відбудеться 15 вересня.

Нагадаємо, у єврокубках від України також виступають донецький "Шахтар" та київське "Динамо". "Гірники" розпочали групову стадію з сенсаційної перемоги над німецьким РБ "Лейпциг" (1:4), а "Біло-сині" у принциповому матчі програли "Фенербахче" у Стамбулі (2:1). Не обійшлося без провокацій турецьких фанатів.