"Днепр-1" стартовал в Лиге конференций с поражения: видеообзор матча с АЗ

Украинский клуб неудачно начал еврокубковую кампанию

В четверг, 8 сентября, "Днепр-1", который недавно поиздевался над "Динамо" в чемпионате Украины (0:3), провел матч первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против нидерландского АЗ "Алкмаара".

Встреча, проходившая в Кошице (Словакия) на местной футбольной арене, завершилась минимальной победой АЗ со счетом 0:1. Это поражение отбросило украинский клуб на последнее место в турнирной таблице группы Е, где также выступают кипрский "Аполлон" и "Вадуц" из Лихтенштейна.

Единственный гол в начале второго тайма записал на свой счет полузащитник Дани де Вит.

Статистика матча Днепр-1 АЗ

Видеообзор матча "Днепр-1" — АЗ "Алкмаар" (полное видео матча доступно на megogo)

Турнирное положение команд в Группе Е Лиги конеференций

В следующем туре "Днепр-1" сыграет против "Аполлона" (Лимасол). Этот поединок состоится 15 сентября.

Напомним, в еврокубках от Украины также выступают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" начали групповую стадию с сенсационной победы над немецким РБ "Лейпциг" (1:4), а "Бело-синие" в принципиальном матче проиграли "Фенербахче" в Стамбуле (2:1). Не обошлось без провокаций турецких фанатов.