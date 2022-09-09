"Днепр-1" стартовал в Лиге конференций с поражения: видеообзор матча с АЗ
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Украинский клуб неудачно начал еврокубковую кампанию
В четверг, 8 сентября, "Днепр-1", который недавно поиздевался над "Динамо" в чемпионате Украины (0:3), провел матч первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против нидерландского АЗ "Алкмаара".
Встреча, проходившая в Кошице (Словакия) на местной футбольной арене, завершилась минимальной победой АЗ со счетом 0:1. Это поражение отбросило украинский клуб на последнее место в турнирной таблице группы Е, где также выступают кипрский "Аполлон" и "Вадуц" из Лихтенштейна.
Единственный гол в начале второго тайма записал на свой счет полузащитник Дани де Вит.
Видеообзор матча "Днепр-1" — АЗ "Алкмаар" (полное видео матча доступно на megogo)
В следующем туре "Днепр-1" сыграет против "Аполлона" (Лимасол). Этот поединок состоится 15 сентября.
Напомним, в еврокубках от Украины также выступают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" начали групповую стадию с сенсационной победы над немецким РБ "Лейпциг" (1:4), а "Бело-синие" в принципиальном матче проиграли "Фенербахче" в Стамбуле (2:1). Не обошлось без провокаций турецких фанатов.