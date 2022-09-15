"Динамо" опозорилось в Лиге Европы, проиграв команде из Кипра (видео)

Кипрский АЕК специализируется на украинских командах

В четверг, 15 сентября, "Динамо" в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2022/23 уступило кипрскому АЕКу.

Встреча, проходившая в Кракове (Польша) на одноименном стадионе, завершилась минимальной победой АЕКа со счетом 0:1. Об Этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Единственный гол на 8-й минуте поединка записал на свой счет венгерский нападающий "гостей" Адам Дьюрчо. 31-летний форвард блестящим ударом со штрафного перебросил "стенку" и попал в верхний угол ворот Дениса Бойко. Киевляне практически не создали моментов у ворот АЕКа, но забили гол. Правда, взятие ворот было отменено из-за офсайда. В итоге "Бело-синие" после двух туров расположились на последнем месте в квартете B.

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Статистика матча Динамо - АЕК Ларнака

Видеообзор матча "Динамо" — АЕК Ларнака (полное видео матча доступно на megogo):

Видео гола:

Напомним, в первом туре ЛЕ "Динамо" проиграло в Стамбуле (Турция) "Фенербахче" со счетом 2:1.

Добавим, что "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу Европы, уступив в решающем квалификационном раунде именно АЕКу Ларнака. Их 2-матчевое противостояние завершилось со счетом 5:1. Примечательно, что 15 сентября днепряне на выезде переиграли другую кипрскую команду — "Аполлон". Итоговый счет — 1:3.