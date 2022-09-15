"Днепр-1" добыл историческую победу в Лиге конференций (видео)

Днепряне провели исторический матч

В четверг, 15 сентября, "Днепр-1" после неудачного старта в Лиге конференций сезона 2022/23 добыл первую победу в своей еврокубковой истории.

Украинский клуб в рамках матча 2-го тура группового раунда ЛК обыграл на выезде "Аполлон" Лимасол. Встреча состоялась в Никосии (Кипр) на стадионе ГСП и завершилась со счетом 1:3 в пользу "Днепра-1".

Победу "Днепру-1" принесли точные удары полузащитника Валентина Рубчинского и форварда Артема Довбика (дубль). К слову, все голы наша команда оформила в командном стиле, футболисты не жадничали и выводили партнеров на ударные позиции, откуда очень тяжело промазать. В составе "Аполлона" гол престижа оформил Яннис Питтас, который, к слову, отличился из офсайда. В матчах Лиги конференций отсутствует VAR, из-за чего исправить ошибку рефери невозможно.

Статистика матча Аполлон - Днепр-1

Турнирное положение команд в группе Е Лиги конференций

Видеообзор матча "Аполлон" — "Днепр-1" (полное видео матча доступно на megogo):

Видео голов:

Напомним, "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу Европы, уступив в решающем квалификационном раунде кипрскому АЕКу Ларнака с общим счетом 5:1. Примечательно, что 15 сентября киевское "Динамо" получило шанс отомстить за днепрян. Матч "Динамо" — АЕК покажут в Украине. К слову, "Бело-синие" являются безоговорочными фаворитами встречи.