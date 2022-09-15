"Дніпро-1" здобув історичну перемогу у Лізі конференцій (відео)

Дніпряни провели історичний матч

У четвер, 15 вересня, "Дніпро-1" після невдалого старту в Лізі конференцій сезону 2022/23 здобув першу перемогу у своїй єврокубковій історії.

Український клуб у рамках матчу 2-го туру групового раунду ЛК обіграв на виїзді "Аполлон" Лімасол. Зустріч відбулася у Нікосії (Кіпр) на стадіоні ГСП та завершилася з рахунком 1:3 на користь "Дніпра-1".

Перемогу "Дніпру-1" принесли точні удари півзахисника Валентина Рубчинського та форварда Артема Довбика (дубль). До речі, всі голи наша команда оформила у командному стилі, футболісти не скупилися і виводили партнерів на ударні позиції, звідки дуже важко промазати. У складі "Аполлона" гол престижу оформив Янніс Піттас, який, до речі, відзначився з офсайду. У матчах Ліги конференцій немає VAR, через що виправити помилку рефері неможливо.

Статистика матчу Аполлон – Дніпро-1

Турнірне становище команд у групі Е Ліги конференцій

Відеоогляд матчу "Аполлон" — "Дніпро-1" (повне відео матчу доступне на megogo):

Відео голів:

Нагадаємо, "Дніпро-1" не зумів потрапити до Ліги Європи, поступившись у вирішальному кваліфікаційному раунді кіпрському АЕКу Ларнака із загальним рахунком 5:1. Примітно, що 15 вересня київське "Динамо" отримало шанс помститися за дніпрян. Матч "Динамо" — АЕК покажуть в Україні. До речі, "Біло-сині" є беззаперечними фаворитами зустрічі.