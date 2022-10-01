Букмекери дали гнітючий прогноз для "Динамо" у Лізі Європи

Кияни проведуть 2 матчі поспіль із "Ренном"

Київське "Динамо" після стартових невдач у Лізі Європи у 3-му турі другого за силою єврокубка зіграє проти французького "Ренна".

Аналітики вважають саме французький клуб беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку фахівців, у киян практично немає шансів на перемогу. На успіх "Біло-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,30 (шанс — 16%). Водночас нічия та тріумф "Ренна" оцінюється коефіцієнтами 4,40 (23%) та 1,50 (67%) відповідно. Аналітики вважають, що найімовірнішим результатом зустрічі стане перемога французького клубу з рахунком 1:0 (коефіцієнт 7,00).

Турнірне становище команд

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Ренн" — Динамо (дані за 1 жовтня)

Парі-Матч: (перемога "Ренна" 1,50 — нічия 4,40 — перемога "Динамо" 6,30)

Матч "Ренн" — "Динамо" відбудеться у четвер, 6 жовтня, на стадіоні "Роажон Парк" у Ренні, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Цей матч можна буде подивитися в Україні.

Нагадаємо, у 1-му турі Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 "Біло-сині" програли у Стамбулі "Фенербахче" (2:1). У 2-му турі кияни примудрилися програти кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:1).