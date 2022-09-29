Друг путіна побоявся купувати російського футболіста

Італійський клуб відмовився від трансферу Андрія Мостового

Італійський футбольний клуб "Монця" вирішив не купувати півзахисника петербурзького "Зеніту" Андрія Мостового. "Монца" цього року вийшла до Серії А і потребує посилення.

Раніше дуже активно обговорювалася тема переходу Мостового в "Монцу" з огляду на міжнародні спортивні санкції та дружбу власника клубу з путіним.

Монца належить одіозному італійському політику Сільво Берлусконі. Тому самому, котрий ще навесні закликав Євросоюз змусити Україну виконати всі вимоги Росії для припинення повномасштабної війни.

Раніше Берлусконі їздив на зустріч із путіним до Криму, де глава Кремля пропонував йому російське громадянство та посаду міністра економіки в уряді РФ.

Проте директор "Монци" Філіппо Антонеллі заявив, що клуб не зацікавлений у трансфері Мостового.

Нагадаємо, що Берлусконі є кумом Андрія Шевченка. Колишній прем’єр-міністр Італії хрестив старшого сина тоді ще форварда "Мілана".