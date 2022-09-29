Радянський чемпіон розповів про сильну і миролюбну росію: мережа в гніві

Ексспортсмен не помічає агресії росії, проживаючи у Швейцарії

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Биков, який підтримує повномасштабне вторгнення рф в Україну, прокоментував рішення влади США та Канади закликати своїх громадян виїхати з росії.

При цьому Биков назвав рф сильною і миролюбною країною, передає sport-express.ru. Колишній хокеїст вважає, що від’їзд канадців та американців, зокрема хокеїстів, ніяк не вплине на ситуацію в країні, адже росія нібито багата у всіх напрямках.

"Я не думаю, що це сильно вдарить по нас! Російський генотип дано нам божою волею. росія багата у всіх напрямках, у нас багато сильних особистостей. Це стосується і спорту. Будь-які перепони, які приготувала нам доля, ми пройдемо гідно. І ми ніколи не зупинимося. Наша нація сильна та миролюбна! І в цій ситуації наша ліга та ФХР мають шукати шляхи вирішення для продовження розвитку хокею в росії ”, – сказав Биков.

У мережі лише посміялися з 62-річного хокеїста, який не помічає злочинів рф в Україні.

В'ячеслав Биков забивав у фіналі ОІ-1992

Раніше у Бикова раптово стався "напад патріотизму". У травні він заявляв, що Захід незабаром побачить миролюбну складову росії. Нагадаємо, в Москві встановили дивний пам’ятник хокеїсту.