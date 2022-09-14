У москві встановили моторошний пам’ятник хокеїсту, роботу вже порівняли з маніяком Джейсоном (фото)

У статуї впізнали маніяка Джейсона з кіновсесвіту "П’ятниця 13-те"

Російські скульптори продовжили лякати населення своїми роботами. Цього разу в Москві встановили пам’ятник радянському хокеїсту-воротарю, президентові Федерації хокею росії Владиславу Третьяку.

Про це повідомляє daily.afisha.ru. Повідомляється, що скульптуру встановили у московському "Парку легенд" на "Автозаводській". Пам’ятник доставили з Курганської області як подарунок Третьяку від ЗАТ "Курганстальмост".

У соцмережах роботу розкритикували та порівняли з маніяком Джейсоном із фільму "П’ятниця 13-те", Ганнібалом Лектером із "Мовчання ягнят". Згадали й знаменитий пам’ятник Оленці з Нововоронежа. Цікаво, що самому Третьяку пам’ятник сподобався.

Статую Третьяку порівняли з маніяком Джейсоном

Художник зобразив спортсмена-хокеїста відповідно до свого сприйняття світу. Можу сказати, що статуя — цікавий приклад скульптурного мистецтва. Очевидно, що образ навіяний голкіперами 60-70-х років минулого століття, тому що екіпірування з тих часів. Мені статуя воротаря сподобалася. Переконаний, що і вболівальникам буде цікаво подивитися на цей експонат", — цитує Третьяка Матч ТВ.

Раніше Третяк заявив, що президент росії володимир путін навчив росіян віджиматися. Нещодавно глава кремля сказав, що придумав Континентальну хокейну лігу, після чого був висміяний у мережі.