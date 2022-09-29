Советский чемпион рассказал о сильной и миролюбивой россии: сеть в гневе

Экс-спортсмен не замечает агрессии рф, проживая в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков, который поддерживает полномасштабное вторжение рф в Украину, прокомментировал решение властей США и Канады призвать своих граждан уехать из россии.

При этом Быков назвал рф сильной и миролюбивой страной, передает sport-express.ru. Бывший хоккеист считает, что отъезд канадцев и американцев, в частности хоккеистов, никак не повлияет на ситуацию в стране, ведь россия якобы богата во всех направлениях

"Я не думаю, что это сильно ударит по нам! Русский генотип дан нам божьей волей. россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта. Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся. Наша нация сильная и миролюбивая! И в этой ситуации наша лига и ФХР должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в россии", – сказал Быков.

В сети лишь посмеялись над 62-летним хоккеистом, который упорно не замечает преступлений рф в Украине.

Вячеслав Быков забивал в финале ОИ-1992

Ранее у Быкова внезапно случился "приступ патриотизма". В мае он заявлял, что Запад вскоре увидит миролюбивую составляющую рф. Напомним, в москве установили странный памятник хоккеисту.