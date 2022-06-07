Советский хоккеист из "логова врага" поддержал "спецоперацию", ведь он "порядочный русский"

Самые ярые российские "патриоты" живут на Западе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший главный тренер сборной россии высказался о войне в Украине, полномасштабная стадия которой длится 104 дня.

Соответствующее интервью экс-хоккеиста, который также выиграл 5 чемпионатов мира, доступно на сайте absatz.

Бывший спортсмен признался, что в Швейцарии, где он проживает, народу доступны только новости, которые "выгодны Украине, Европе и США", а вот российские источники информации перекрыты. Быков считает, что россия "оказывает помощь жителям Донбасса", которые якобы жили под "геноцидом".

"Русский скорее придет на помощь, чем обидит, поэтому я как порядочный русский человек поддерживаю помощь России оказавшемуся в беде Донбассу и тем людям, которые на протяжении многих лет теряли близких и жили под геноцидом", — заявил Быков.

В сети высмеяли Быкова и тот факт, что он поддерживает президента владимира путина из "логова врага" — Швейцарии.

В сети высмеяли Вячеслава Быкова, который поддерживает войну в Украине из Швейцарии

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Ранее у Быкова случился внезапный "приступ патриотизма" к россии.

Примечательно, что Швейцария нарушила свой принцип нейтралитета и поддержала Украину.

Отметим, все больше стран называют геноцидом действия россиян в Украине. Недавно ирландские политики во время заседания Сената поддержали резолюцию, в которой признали полномасштабную войну россии против Украины актом геноцида.