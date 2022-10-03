На тлі українського прапора: футболіст Динамо зробив пропозицію своїй дівчині
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ілля Забарний скоро покінчить з холостяцьким життям
Осінь — час весіль. У київському Динамо мінус один неодружений. Ілля Забарний зробив пропозицію своїй дівчині.
Про цю подію Ілля та Ангеліна синхронно зробили запис у соцмережах.
"Моя неймовірна наречена. Обожнюю тебе", — написав Ілля в Instagram.
"Несамовите щастя знайти свою людину", — це вже запис Ангеліни. Щоправда, дівчина поставила і дату – 4.09.2022. Можливо, Ілля зробив пропозицію місяць тому, а зараз пара вирішила про це розповісти.
Нагадаємо, що цього тижня Динамо грає з Ренном у Лізі Європи. Букмекери вважають фаворитом зустрічі французький клуб.
До речі, нещодавно відіграв весілля відомий український біатлоніст Сергій Семенов. Він одружився зі швейцаркою Аїте Гаспарін.