На тлі українського прапора: футболіст Динамо зробив пропозицію своїй дівчині

Ілля Забарний скоро покінчить з холостяцьким життям

Осінь — час весіль. У київському Динамо мінус один неодружений. Ілля Забарний зробив пропозицію своїй дівчині.

Про цю подію Ілля та Ангеліна синхронно зробили запис у соцмережах.

"Моя неймовірна наречена. Обожнюю тебе", — написав Ілля в Instagram.

"Несамовите щастя знайти свою людину", — це вже запис Ангеліни. Щоправда, дівчина поставила і дату – 4.09.2022. Можливо, Ілля зробив пропозицію місяць тому, а зараз пара вирішила про це розповісти.

Нагадаємо, що цього тижня Динамо грає з Ренном у Лізі Європи. Букмекери вважають фаворитом зустрічі французький клуб.

До речі, нещодавно відіграв весілля відомий український біатлоніст Сергій Семенов. Він одружився зі швейцаркою Аїте Гаспарін.