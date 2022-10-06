"Днепр-1" не смог обыграть "карлика" в Лиге конференций (видео)
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Украинский клуб расписал ничью с командой "Вадуц"
Сегодня в третьем туре Лиги конференций "Днепр-1" принимал "Вадуц" из Лихтенштейна. Букмекеры были уверены в победе украинского клуба. А три очка едва не увез "Вадуц".
Такие страны, как Лихтенштейн еще называют "футбольными карликами". А как по другому? Площадь 160 кв. км, население около 40 000. Это как кусок Днепра (410 кв.км, 1 млн жителей). В Лихтенштейне даже национального чемпионата нет, а "Вадуц" играет в соседней Швейцарии.
Так что гостей "Днепр-1" должен был шапками закидать. По крайней мере, так думали болельщики. Да и поединок началася с быстрого гола днепровцев. Уже на 5-й минуте Довбик замкнул прострел.
Но к перерыву "Вадуц" сумел отыграться. Фер закрутил мяч в дальний угол.
Казалось, это недоразумение быстро приведет в чувство игроков "Днепра-1". Однако в начале второго тайма гости еще больше шокировали подопечных Кучера. После подачи с углового Гассер вывел "Вадуц" вперед.
Избежать поражения "Днепру" на 78-й минуте помог Пихаленок и рикошет.
"Днепр-1" — "Вадуц" — 2:2
Голы: Довбик, 6, Пихаленок, 78 — Фер, 26, Гассер, 47.
Второй матч в нашей группе между АЗ и "Аполлоном" начнется в 22:00.
Турнирная таблица
Напомним, на нашем сайте идет онлайн-трансляция матча "Ренн" — "Динамо" в Лиге Европы.