"Днепр-1" - "Вадуц": назван однозначный фаворит матча Лиги конференций

Украинский клуб проведет домашний еврокубковый матч в Словакии

СК "Днепр-1" после успеха в матче чемпионата Украины со "Львовом" (0:3) проведет "домашний" поединок 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против "Вадуца".

Украинский коллектив является безоговорочным фаворитом во встрече, передает "Пари-Матч". По мнению специалистов, больше шансов на победу имеет именно "Днепр-1".

Аналитики предлагают сделать ставку на победу "Днепра-1" с коэффициентом 1,65 (вероятность 60%), ничья и успех гостей менее вероятны — коэффициенты 3,90 (26%) и 5,20 (19%) соответственно. Добавим, букмекеры считают, что встреча, вероятно, завершится со счетом со счетом 1:0 в пользу украинского коллектива (коэффициент 7,40)

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Днепр-1" — "Вадуц" (данные за 5 октября):

Пари-Матч: (победа "Днепра-1" 1,65 — ничья 3,90 — победа "Вадуца" 5,20)

Матч "Днепр-1" — "Вадуц" покажут в Украине прямом эфире. Игра состоится 6 октября в словацком городе Кошице на местной футбольной арене.

Напомним, в 1-м туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" минимально проиграл нидерландскому АЗ (0:1). Во втором туре украинцы обыграли в гостях кипрский "Аполлон" (1:3).