"Дніпро-1" — "Вадуц": названо однозначного фаворита матчу Ліги конференцій

Український клуб проведе домашній єврокубковий матч у Словаччині

СК "Дніпро-1" після успіху у матчі чемпіонату України зі "Львовом" (0:3) проведе "домашній" поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти "Вадуца".

Український колектив є беззаперечним фаворитом у зустрічі, передає "Парі-Матч". На думку фахівців, більше шансів на перемогу має саме "Дніпро-1".

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу "Дніпра-1" з коефіцієнтом 1,65 (ймовірність 60%), нічия та успіх гостей менш ймовірні — коефіцієнти 3,90 (26%) та 5,20 (19%) відповідно. Додамо, букмекери вважають, що зустріч, ймовірно, завершиться з рахунком 1:0 на користь українського колективу (коефіцієнт 7,40)

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Дніпро-1" — "Вадуц" (дані за 5 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Дніпра-1" 1,65 — нічия 3,90 — перемога "Вадуца" 5,20)

Матч "Дніпро-1" — "Вадуц" покажуть в Україні прямому ефірі. Гра відбудеться 6 жовтня у словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені.

Нагадаємо, у 1-му турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" мінімально програв нідерландському АЗ (0:1). У другому турі українці обіграли в гостях кіпрський "Аполлон" (1:3).