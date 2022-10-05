Офіційно: Україна подала заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Мундіаль з футболу може пройти у трьох країнах

У середу, 5 жовтня, стало відомо, що Португалія, Іспанія та Україна подають спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030.

Відповідну заяву було зроблено за підсумками брифінгу за участю президента Федерації футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, передає пресслужба УАФ в Instagram.

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Ласкаво просимо, Україна, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!" — йдеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.

Вибір господаря Мундіалю-2030 буде зроблено на конгресі ФІФА у 2024 році. На цей час виявили бажання організувати ЧС такі країни:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі.

Іспанія, Португалія, Україна

Греція, Єгипет, Саудівська Аравія.

Раніше заявку України на участь у ЧС-2030 підтримала Іспанія.

Нагадаємо, вже 9 жовтня збірна України дізнається імена суперників у відборі на чемпіонат Європи-2024.