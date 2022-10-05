Официально: Украина подала заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Мундиаль может пройти в трех странах

В среду, 5 октября, стало известно, что Португалия, Испания и Украина подают совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу-2030.

Соответствующее заявление было сделано по итогам брифинга с участием президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеса, президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, передает пресс-служба УАФ в Instagram.

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании добавили Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. Добро пожаловать, Украина, к заявке на Чемпионат Мира-2030!" — говорится в совместном официальном пресс-релизе участников.

Выбор хозяина Мундиаля-2030 будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году. На данный момент выразили желание организовать ЧМ такие страны:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.

Испания, Португалия, Украина

Греция, Египет, Саудовская Аравия.

Ранее заявку Украины на участие в ЧМ-2030 поддержала Испания.

Напомним, уже 9 октября сборная Украины узнает имена соперников в отборе на чемпионат Европы-2024.