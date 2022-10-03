"Шахтар" вибрав футболістів на матч із "Реалом": до Мадриду поїхали 27 гравців

Команди зіграють у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні донецький "Шахтар" вилетів до Мадриду на матч Ліги чемпіонів. 5 жовтня "гірники" зіграють із "Реалом". Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар".

Головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич взяв 27 футболістів до Іспанії.

Заявка "Шахтаря"

Голкіпери: Шевченко, Пузанков, П’ятов, Трубін.

Шевченко, Пузанков, П’ятов, Трубін. Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик.

Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик. Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк. Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Нагадаємо, що після двох матчів групового етапу у "Реала" — 6 очок, у "Шахтаря" — 4, у "Селтіка" — 1, у "Лейпцига" — 0. Матч на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 22:00.