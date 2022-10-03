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"Шахтар" вибрав футболістів на матч із "Реалом": до Мадриду поїхали 27 гравців

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Курс на Мадрид Новина оновлена 03 жовтня 2022, 21:41
Курс на Мадрид

Команди зіграють у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні донецький "Шахтар" вилетів до Мадриду на матч Ліги чемпіонів. 5 жовтня "гірники" зіграють із "Реалом". Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар".

Головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич взяв 27 футболістів до Іспанії.

Заявка "Шахтаря"

  • Голкіпери: Шевченко, Пузанков, П’ятов, Трубін.
  • Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик.
  • Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
  • Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Нагадаємо, що після двох матчів групового етапу у "Реала" — 6 очок, у "Шахтаря" — 4, у "Селтіка" — 1, у "Лейпцига" — 0. Матч на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 22:00.

Теги:
#ФК Шахтар #ФК Реал #Ліга чемпіонів #Шахтар Донецьк