"Шахтар" вибрав футболістів на матч із "Реалом": до Мадриду поїхали 27 гравців
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Команди зіграють у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні донецький "Шахтар" вилетів до Мадриду на матч Ліги чемпіонів. 5 жовтня "гірники" зіграють із "Реалом". Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар".
Головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич взяв 27 футболістів до Іспанії.
Заявка "Шахтаря"
- Голкіпери: Шевченко, Пузанков, П’ятов, Трубін.
- Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик.
- Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
- Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.
Нагадаємо, що після двох матчів групового етапу у "Реала" — 6 очок, у "Шахтаря" — 4, у "Селтіка" — 1, у "Лейпцига" — 0. Матч на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 22:00.