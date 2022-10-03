"Шахтер" выбрал футболистов на матч с "Реалом": в Мадрид поехали 27 игроков

Команды сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" вылетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов. 5 октября "горняки" сыграют с "Реалом". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Шахтер".

Главный тренер донецкого клуба Игор Йовичевич взял 27 футболистов в Испанию.

Заявка "Шахтера"

Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин.

Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин. Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик.

Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик. Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк. Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Напомним, что после двух матчей группового этапа у "Реала" — 6 очков, у "Шахтера" — 4, у "Селтика" — 1, у "Лейпцига" — 0. Матч на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 22:00.