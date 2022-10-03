"Реал" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Победитель встречи возглавит группу F

В среду, 5 октября, в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Реал" принимает "Шахтер". Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

Расклады в группе

Третий год подряд "Реал" и "Шахтер" играют в одной группе Лиге чемпионов. К этому матчу они подошли с такими показателями.

"Реал" имеет две победы — 3:0 над "Селтиком" и 2:0 над "Лейпцигом".

У "Шахтера" разгром над "Лейпцигом" (4:1) и ничья с "Селтиком" (1:1).

Победитель этого противостояния возглавит группу. Если будет ничья, то первым останется "Реал".

Предыдущие встречи

За время еврокубков команды встречались шесть раз. Самым успешным для "горняков" был сезон ЛЧ-2020/2021. Тогда "Шахтер" выиграл два матча. Особенно эпичным был поединок в Мадриде.

Результаты всех поединков:

03.11.2021. "Реал" — "Шахтер" — 2:1

"Реал" — "Шахтер" — 19.10.2021. "Шахтер" — "Реал" — 0:5

"Шахтер" — "Реал" — 01.12.2020. "Шахтер" — "Реал" — 2:0

"Шахтер" — "Реал" — 21.10.2020. "Реал" — "Шахтер" — 2:3

"Реал" — "Шахтер" — 25.11.2015. "Шахтер" — "Реал" — 3:4

"Шахтер" — "Реал" — 15.09.2015. "Реал" — "Шахтер" — 4:0

Факты о командах

"Реал" выступает на групповом этапе Лиги чемпионов 27-й раз. Это рекорд, который мадридцы делят с "Барселоной", сообщает УЕФА. При этом "Королевский клуб" выступает в группе 26-й раз кряду, и по этому показателю он единоличный лидер. "Реал" прежде всегда выходил в плей-офф.

В прошлом сезоне "Реал" выиграл свой 14-й трофей, одолев в финале "Ливерпуль". Единственный гол на "Стад-де-Франс" во втором тайме забил Винисиус Жуниор.

Карло Анчелотти стал в итоге первым тренером, четырежды завоевавшим Кубок чемпионов, обойдя Боба Пейсли и Зинедина Зидана. Кроме того, итальянец — единственный, кто пять раз выводил свои команды в финал турнира.

"Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов шестой раз подряд и 17-й раз в целом. Это всего на один раз меньше, чем киевское "Динамо". В последних 16 розыгрышах Лиги чемпионов клуб 14 раз добирался до группового этапа.

В плей-офф "горняки" играли лишь четыре раза и ни разу за последние четыре сезона.

Как дела в чемпионате

"Реал" впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Испании — 1:1 с "Осасуной". В этом поединке первый матч в сезоне провел украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

"Шахтер" возглавляет украинскую Премьер-лигу. В последнем туре донецкий клуб разгромил "Металлист" — 6:1.

Кто фаворит

По мнению специалистов, у "горняков" практически нет шансов ни на победу, ни даже на ничью с "Реалом". Успех дончан оценивается коэффициентом 14,00 (7%), а ничейный исход — в 7,60 (13%). На триумф "Реала" можно сделать ставку с коэффициентом 1,18 (85%). Добавим, что букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу испанцев (коэффициент 7,40).

Пари-Матч: победа "Реала" 1,18 — ничья 7,60 — победа "Шахтера" 14,00.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч Лиги чемпионов "Реал" — "Шахтер" покажет Megogo.